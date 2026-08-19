Τέλος η οδήγηση για τους ηλικιωμένους οδηγούς;

Δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης της οδήγησης με βάση την ηλικία, αλλά ουσιαστικής αξιολόγησης της όρασης, των αντανακλαστικών και της σωματικής και διανοητικής ικανότητας κάθε οδηγού

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με έναν αυθαίρετο αριθμό. Τα 70, τα 75 ή τα 80 χρόνια δεν αποτελούν από μόνα τους ασθένεια, ούτε σημαίνουν ότι κάποιος είναι αυτομάτως ακατάλληλος για οδήγηση. Υπάρχουν άνθρωποι άνω των 80 ετών οι οποίοι είναι απολύτως λειτουργικοί, προσεκτικοί και ασφαλείς στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και νεότεροι οδηγοί των οποίων η όραση, η υγεία, η χρήση φαρμάκων, η κόπωση, το αλκοόλ ή η απρόσεκτη συμπεριφορά τούς καθιστούν επικίνδυνους.

Το ουσιαστικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι εάν πρέπει να απαγορεύεται η οδήγηση μετά από κάποια ηλικία. Είναι εάν οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αποδεικνύουν πραγματικά ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι μπορεί να βλέπει, να αντιλαμβάνεται, να αποφασίζει και να αντιδρά εγκαίρως.





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