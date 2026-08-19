Δοκιμάζουμε την... απόλυτη
Δοκιμάζουμε την... απόλυτη
Η Roma γίνεται Amalfi, καθώς η -θου Κύριε- «entry-level» Ferrari αποκτά ένα πακέτο καλοδεχούμενων βελτιώσεων. Είναι καλή; Ασφαλώς. Τέλεια; Όχι ακριβώς.
UPD:
Η Ferrari δεν κατασκευάζει φθηνά αυτοκίνητα, αλλά αυτό εδώ είναι ασφαλώς το φθηνότερό της. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπό τη μορφή ενός δίπορτου 2+2 σπορ κουπέ με εμπρός τοποθετημένο V8 κινητήρα.
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UPD:
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