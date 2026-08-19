Δοκιμάζουμε την... απόλυτη

Η Ferrari δεν κατασκευάζει φθηνά αυτοκίνητα, αλλά αυτό εδώ είναι ασφαλώς το φθηνότερό της. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπό τη μορφή ενός δίπορτου 2+2 σπορ κουπέ με εμπρός τοποθετημένο V8 κινητήρα.