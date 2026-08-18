BMW Motorrad: Έρχεται 600άρα GS;
NEWSAUTO.GR

BMW Motorrad: Έρχεται 600άρα GS;

Η νέα adventure των Γερμανών θα γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις F 450 GS και F 900 GS.

BMW Motorrad: Έρχεται 600άρα GS;
Η BMW Motorrad φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα πρόταση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων adventure, με στόχο να καλύψει το σημαντικό κενό που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στην F 450 GS και την F 900 GS.

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