BMW Motorrad: Έρχεται 600άρα GS;
BMW Motorrad: Έρχεται 600άρα GS;
Η νέα adventure των Γερμανών θα γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις F 450 GS και F 900 GS.
Η BMW Motorrad φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα πρόταση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων adventure, με στόχο να καλύψει το σημαντικό κενό που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στην F 450 GS και την F 900 GS.
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