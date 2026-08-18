Γιατί οι γερμανικές μάρκες περνούν κρίση;
Γιατί οι γερμανικές μάρκες περνούν κρίση;
Τα δεδομένα για τη γερμανική Αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι καλά και οι αναλυτές της αγοράς αναζητούν τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό.
Τα τελευταία δύο χρόνια συνέβη αυτό που πολλοί δεν ανέμεναν. Η γερμανική Αυτοκινητοβιομηχανία έχει περιέλθει σε δύσκολη κατάσταση και το μέλλον της φαντάζει δύσκολο εάν δεν ληφθούν και εφαρμοστούν άμεσα επίπονες αποφάσεις.
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