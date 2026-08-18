Γιατί οι γερμανικές μάρκες περνούν κρίση;

Τα τελευταία δύο χρόνια συνέβη αυτό που πολλοί δεν ανέμεναν. Η γερμανική Αυτοκινητοβιομηχανία έχει περιέλθει σε δύσκολη κατάσταση και το μέλλον της φαντάζει δύσκολο εάν δεν ληφθούν και εφαρμοστούν άμεσα επίπονες αποφάσεις.