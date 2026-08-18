Εγκληματικές ενέργειες στην παραλιακή - Ανατριχιατικό video
Εγκληματικές ενέργειες στην παραλιακή - Ανατριχιατικό video
Αναστροφές, παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και επικίνδυνες διελεύσεις πεζών συνθέτουν καθημερινά ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου.
UPD:
Η μειωμένη κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής κατά τη διάρκεια του Αυγούστου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ασφαλέστερες μετακινήσεις.
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