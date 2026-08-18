Δοκιμάζουμε το Piaggio Beverly 400 S - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Θυμάμαι ακόμα τον ενθουσιασμό του κολλητού εκείνο το καλοκαίρι του 2002 όταν μου χτύπησε το κουδούνι (ναι ακόμα πηγαίναμε στα σπίτια των φίλων όταν θέλαμε να τους μιλήσουμε) για να μου δείξει το νέο του απόκτημα. Ήταν ένα κόκκινο Piaggio Beverly 200 το οποίο άστραφτε κάτω από τον ήλιο του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή τα scooter δεν ήταν της… μόδας, αλλά το συγκεκριμένο κάτι μου έκανε.