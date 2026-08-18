Δοκιμάζουμε το Piaggio Beverly 400 S - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Piaggio Beverly 400 S - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Με αφορμή τα 25 χρόνια παρουσίας του στις αγορές, οδηγούμε το Piaggio Beverly 400 S για να θυμηθούμε τι είναι εκείνο που το κράτησε στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια.
Θυμάμαι ακόμα τον ενθουσιασμό του κολλητού εκείνο το καλοκαίρι του 2002 όταν μου χτύπησε το κουδούνι (ναι ακόμα πηγαίναμε στα σπίτια των φίλων όταν θέλαμε να τους μιλήσουμε) για να μου δείξει το νέο του απόκτημα. Ήταν ένα κόκκινο Piaggio Beverly 200 το οποίο άστραφτε κάτω από τον ήλιο του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή τα scooter δεν ήταν της… μόδας, αλλά το συγκεκριμένο κάτι μου έκανε.
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