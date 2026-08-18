Αυτή είναι η ευρωπαϊκή τιμή του Hyundai Ioniq 3
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή τιμή του Hyundai Ioniq 3
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai ξεκινά την εμπορική του πορεία σε ευρωπαϊκό έδαφος, με την πρώτη τιμή του εντός της ηπείρου να αποκαλύπτει πόσο προσιτό θα είναι.
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai ανοίγει τον δρόμο για μια πιο προσιτή πρόταση στην οικογένεια Ioniq, με την πρώτη τιμή που ανακοινώθηκε στην Ευρώπη να δίνει μια πρώτη εικόνα για το κόστος κτήσης του.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα