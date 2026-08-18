Αυτή είναι η ευρωπαϊκή τιμή του Hyundai Ioniq 3

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai ανοίγει τον δρόμο για μια πιο προσιτή πρόταση στην οικογένεια Ioniq, με την πρώτη τιμή που ανακοινώθηκε στην Ευρώπη να δίνει μια πρώτη εικόνα για το κόστος κτήσης του.