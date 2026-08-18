Αυτά τα πανίσχυρα φρένα σταματούν και… τρένο
Αυτά τα πανίσχυρα φρένα σταματούν και… τρένο
Η Brembo παρουσίασε τη νέα 6πίστονη δαγκάνα που μπορεί να σταματήσει ακόμη και τα πιο βαριά SUV.
Η αύξηση της ισχύος και κυρίως του βάρους των σύγχρονων SUV και pickup, ιδιαίτερα των ηλεκτρικών, δημιουργεί νέες απαιτήσεις από τα συστήματα πέδησης.
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