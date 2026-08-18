Αυτά τα πανίσχυρα φρένα σταματούν και… τρένο
NEWSAUTO.GR

Αυτά τα πανίσχυρα φρένα σταματούν και… τρένο

Η Brembo παρουσίασε τη νέα 6πίστονη δαγκάνα που μπορεί να σταματήσει ακόμη και τα πιο βαριά SUV.

Αυτά τα πανίσχυρα φρένα σταματούν και… τρένο
Η αύξηση της ισχύος και κυρίως του βάρους των σύγχρονων SUV και pickup, ιδιαίτερα των ηλεκτρικών, δημιουργεί νέες απαιτήσεις από τα συστήματα πέδησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης