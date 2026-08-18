Renault: Η στρατηγική σημασία του Clio και του 5

Η Renault θεωρεί το Clio, καθώς και το ρετρό 5 αυτοκίνητα στρατηγικής σημασίας για τη γκάμα της. Παράλληλα, ανακοίνωσε το «χαρακτήρα» που θέλει να έχουν τα μοντέλα που θα έρθουν στο μέλλον.