Renault: Η στρατηγική σημασία του Clio και του 5
Renault: Η στρατηγική σημασία του Clio και του 5
Η Renault θεωρεί το Clio, καθώς και το ρετρό 5 αυτοκίνητα στρατηγικής σημασίας για τη γκάμα της. Παράλληλα, ανακοίνωσε το «χαρακτήρα» που θέλει να έχουν τα μοντέλα που θα έρθουν στο μέλλον.
Το Renault Clio της τρέχουσας, έκτης, γενιάς, είναι πιο ώριμο και ταυτόχρονα πιο εντυπωσιακό από ποτέ, ενώ το Renault 5 καταφέρνει να μαγνητίζει τα βλέμματα, συνδυάζοντας έντεχνα το ρετρό με το μοντέρνο στοιχείο.
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