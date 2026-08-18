Renault: Η στρατηγική σημασία του Clio και του 5
NEWSAUTO.GR

Renault: Η στρατηγική σημασία του Clio και του 5

Η Renault θεωρεί το Clio, καθώς και το ρετρό 5 αυτοκίνητα στρατηγικής σημασίας για τη γκάμα της. Παράλληλα, ανακοίνωσε το «χαρακτήρα» που θέλει να έχουν τα μοντέλα που θα έρθουν στο μέλλον.

Renault: Η στρατηγική σημασία του Clio και του 5
Το Renault Clio της τρέχουσας, έκτης, γενιάς, είναι πιο ώριμο και ταυτόχρονα πιο εντυπωσιακό από ποτέ, ενώ το Renault 5 καταφέρνει να μαγνητίζει τα βλέμματα, συνδυάζοντας έντεχνα το ρετρό με το μοντέρνο στοιχείο.

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