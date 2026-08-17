Η αγαπημένη Alfa Romeo του... λαού επιστρέφει
NEWSAUTO.GR

Η αγαπημένη Alfa Romeo του... λαού επιστρέφει

Η Alfa Romeo εξελίσσει ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να είναι η επόμενη 147. Αναμένεται να τη δούμε σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, ενώ ίσως επιστρέψει και η εμβληματική 147 GTA.

Η αγαπημένη Alfa Romeo του... λαού επιστρέφει
Η Alfa Romeo έχει στα σκαριά ένα νέο μοντέλο. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό, θολό teaser, στο οποίο φαίνεται η σιλουέτα του αυτοκινήτου χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

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