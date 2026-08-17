Η αγαπημένη Alfa Romeo του... λαού επιστρέφει
Η αγαπημένη Alfa Romeo του... λαού επιστρέφει
Η Alfa Romeo εξελίσσει ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να είναι η επόμενη 147. Αναμένεται να τη δούμε σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, ενώ ίσως επιστρέψει και η εμβληματική 147 GTA.
Η Alfa Romeo έχει στα σκαριά ένα νέο μοντέλο. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό, θολό teaser, στο οποίο φαίνεται η σιλουέτα του αυτοκινήτου χωρίς πολλές λεπτομέρειες.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα