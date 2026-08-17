Η αγαπημένη Alfa Romeo του... λαού επιστρέφει

Η Alfa Romeo εξελίσσει ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να είναι η επόμενη 147. Αναμένεται να τη δούμε σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, ενώ ίσως επιστρέψει και η εμβληματική 147 GTA.

