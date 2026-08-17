Ιδού η καινούρια Mercedes-Benz C-Class - Πότε θα φτάσει στην Ελλάδα;
Ιδού η καινούρια Mercedes-Benz C-Class - Πότε θα φτάσει στην Ελλάδα;
Η Mercedes-Benz ανανεώνει την C-Class αναβαθμίζοντας αισθητά την εμφάνιση, το MBUX και τα συστήματα υποβοήθησης.
UPD:
Η γνωστή, κλασική πισωκίνητη C-Class με τον εσωτερικό κωδικό W206 περνά στη δεύτερη φάση της πορείας της, καθώς η Mercedes παρουσίασε την ανανεωμένη εκδοχή της.
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