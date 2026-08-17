Νέος φόρος για ηλεκτρικά και υβριδικά: Πόσο θα πληρώνουν;

Τα ηλεκτρικά οχήματα κάνουν καλό στο περιβάλλον (όταν κινούνται) και κακό στο ταμείο του κράτους. Αυτό θα αλλάξει, ως προς το δεύτερο.