Δοκιμάζουμε το υβριδικό KGM Torres - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό KGM Torres - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Μια διαφορετική οδηγική εμπειρία είχαμε με το KGM Torres Hybrid το οποίο μας θύμισε πώς πραγματικά πρέπει να είναι ένα SUV όχημα.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό KGM Torres - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
KG Mobility. Ή KGM, εν συντομία. Μια καινούργια εταιρεία η οποία ήρθε να προστεθεί σε αυτές που υπάρχουν, τόσο στην παγκόσμια Αυτοκινητοβιομηχανία όσο και στη χώρα μας.

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UPD:
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