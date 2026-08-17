Δοκιμάζουμε το υβριδικό KGM Torres - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

KG Mobility. Ή KGM, εν συντομία. Μια καινούργια εταιρεία η οποία ήρθε να προστεθεί σε αυτές που υπάρχουν, τόσο στην παγκόσμια Αυτοκινητοβιομηχανία όσο και στη χώρα μας.