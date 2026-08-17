Δοκιμάζουμε το υβριδικό KGM Torres - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό KGM Torres - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Μια διαφορετική οδηγική εμπειρία είχαμε με το KGM Torres Hybrid το οποίο μας θύμισε πώς πραγματικά πρέπει να είναι ένα SUV όχημα.
UPD:
KG Mobility. Ή KGM, εν συντομία. Μια καινούργια εταιρεία η οποία ήρθε να προστεθεί σε αυτές που υπάρχουν, τόσο στην παγκόσμια Αυτοκινητοβιομηχανία όσο και στη χώρα μας.
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