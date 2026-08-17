Γιατί τα πίσω παράθυρα δεν ανοίγουν ως κάτω;

Το γεγονός ότι τα πίσω παράθυρα πολλών σύγχρονων αυτοκινήτων δεν αποσύρονται μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας όταν τα ανοίγουν οι συνεπιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα, όπως συμβαίνει για με τα εμπρός.