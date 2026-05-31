Σε 30 ημέρες αλλάζουν όλα στα αυτοκίνητα και στα αλκοτέστ

Από τον Ιούλιο του 2026, κάθε νέο αυτοκίνητο που θα ταξινομείται στην ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμο να δεχτεί σύστημα alcolock. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη και τι δεν σημαίνει;Το alcolock δεν είναι κάτι καινούργιο. Πρόκειται για μια συσκευή αλκοτέστ συνδεδεμένη απευθείας με το σύστημα εκκίνησης του οχήματος: ο οδηγός φυσά, και αν ανιχνευθεί αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για μέθη στο τιμόνι, καθώς και για επαγγελματικούς στόλους οχημάτων.