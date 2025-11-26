Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πώς να τα πληρώσετε εύκολα σε έως 12 άτοκες δόσεις

Οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών έχουν διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026, με το νομικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον σημαντικά πρόστιμα για κάθε μήνα καθυστέρησης.