Μουντιάλ 2022: Ο Άλβες έγινε ο γηραιότερος παίκτης της Βραζιλίας στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο

39 ετών και 210 ημερών και κατέρριψε το ρεκόρ του Τιάγκο Σίλβα που σημειώθηκε επίσης στο Κατάρ. Ο Σίλβα έπαιξε σε

39 - Daniel Alves (39 years 210 days) is set to become the oldest player to appear in a World Cup game for Brazil in history. Everlasting.#BRA #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/xo4M7KUaOc