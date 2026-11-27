Από τις νοσταλγικές στέκες των 90s μέχρι τις κομψές γαλλικές φουρκέτες και τα κοσμήματα μαλλιών, αυτά είναι τα αξεσουάρ που αξίζει να δοκιμάσουμε φέτος τον χειμώνα.



Υπάρχει μια στιγμή, κάπου ανάμεσα στο τρίτο συνεχόμενο μαύρο ζιβάγκο και στο παλτό που φοράμε κάθε πρωί, που θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στην εμφάνισή μας. Το να κάνουμε ένα διαφορετικό χτένισμά, όσο απλό και αν ακούγεται, κάνει ακόμα και το πιο απλό πουλόβερ να δείχνει πιο προσεγμένο, ενώ ένα μικρό αστραφτερό αξεσουάρ μπορεί να πάρει τη θέση ακόμη και των σκουλαρικιών σε μια βραδινή έξοδο.



Αυτή τη σεζόν, τα αξεσουάρ μαλλιών αντλούν έμπνευση από διαφορετικές δεκαετίες και αισθητικές. Οι οδοντωτές στέκες που φορούσαμε στα 90s επιστρέφουν, οι γαλλικές φουρκέτες μάς θυμίζουν την ανεπιτήδευτη κομψότητα των Παριζιάνων, ενώ οι πέρλες, οι χάντρες και τα ιδιαίτερα κοκαλάκια μετατρέπουν ακόμη και το πιο απλό χτένισμα σε κάτι ξεχωριστό και προσωπικό. Από έναν χαλαρό κότσο μέχρι τα μαλλιά που αφήνουμε ελεύθερα στους ώμους, κάθε χτένισμα αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα με την προσθήκη του κατάλληλου αξεσουάρ, δίνοντάς μας έναν ακόμη λόγο να πειραματιστούμε με το καθημερινό μας styling.

27.11.2026, 17:30