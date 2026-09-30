Ο απολαυστικός 'Ιαν ΜακΓιούαν, συγγραφέας της «Εξιλέωσης», στην Αθήνα: «Η μοναδική φορά που δεν άκουσα τη γυναίκα μου»
MARIE CLAIRE

Ο απολαυστικός 'Ιαν ΜακΓιούαν, συγγραφέας της «Εξιλέωσης», στην Αθήνα: «Η μοναδική φορά που δεν άκουσα τη γυναίκα μου»

Ο πολυβραβευμένος Βρετανός συγγραφέας συζήτησε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη για το νέο του βιβλίο, «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε», την ιδιαίτερη σχέση του με τη Μεσόγειο αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο απολαυστικός 'Ιαν ΜακΓιούαν, συγγραφέας της «Εξιλέωσης», στην Αθήνα: «Η μοναδική φορά που δεν άκουσα τη γυναίκα μου»
Με μια απολαυστική συζήτηση, του Ian McEwan με τον Ηλία Μαγκλίνη, άνοιξε ο φετινός κύκλος «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες», μια σύμπραξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) με το Μέγαρο Μουσικής, που δίνει τον λόγο σε ανθρώπους της λογοτεχνίας, της επιστήμης και της τέχνης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης