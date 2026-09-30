Ο απολαυστικός 'Ιαν ΜακΓιούαν, συγγραφέας της «Εξιλέωσης», στην Αθήνα: «Η μοναδική φορά που δεν άκουσα τη γυναίκα μου»

Με μια απολαυστική συζήτηση, του Ian McEwan με τον Ηλία Μαγκλίνη, άνοιξε ο φετινός κύκλος «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες», μια σύμπραξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) με το Μέγαρο Μουσικής, που δίνει τον λόγο σε ανθρώπους της λογοτεχνίας, της επιστήμης και της τέχνης.