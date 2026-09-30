Ο απολαυστικός 'Ιαν ΜακΓιούαν, συγγραφέας της «Εξιλέωσης», στην Αθήνα: «Η μοναδική φορά που δεν άκουσα τη γυναίκα μου»
Ο απολαυστικός 'Ιαν ΜακΓιούαν, συγγραφέας της «Εξιλέωσης», στην Αθήνα: «Η μοναδική φορά που δεν άκουσα τη γυναίκα μου»
Ο πολυβραβευμένος Βρετανός συγγραφέας συζήτησε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη για το νέο του βιβλίο, «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε», την ιδιαίτερη σχέση του με τη Μεσόγειο αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη
Με μια απολαυστική συζήτηση, του Ian McEwan με τον Ηλία Μαγκλίνη, άνοιξε ο φετινός κύκλος «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες», μια σύμπραξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) με το Μέγαρο Μουσικής, που δίνει τον λόγο σε ανθρώπους της λογοτεχνίας, της επιστήμης και της τέχνης.
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