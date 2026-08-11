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Τα μανικιούρ που επιλέγουμε για τις τελευταίες καλοκαιρινές εμφανίσεις του Αυγούστου
MARIE CLAIRE

Τα μανικιούρ που επιλέγουμε για τις τελευταίες καλοκαιρινές εμφανίσεις του Αυγούστου

Γιατί το καλοκαίρι δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά (και τα νύχια) μας.

Τα μανικιούρ που επιλέγουμε για τις τελευταίες καλοκαιρινές εμφανίσεις του Αυγούστου
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θέλουμε να κρατήσουμε λίγο ακόμη το καλοκαίρι στα νύχια μας, επιλέγοντας χρώματα και σχέδια που ταιριάζουν με τις τελευταίες διακοπές και τις βραδινές εξόδους της σεζόν. Οι φετινές τάσεις κινούνται ανάμεσα στη διακριτική κομψότητα και τις πιο παιχνιδιάρικες επιλογές, με διαφορετικές αποχρώσεις και φινιρίσματα να δίνουν χαρακτήρα σε κάθε manicure.

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