Τα μανικιούρ που επιλέγουμε για τις τελευταίες καλοκαιρινές εμφανίσεις του Αυγούστου
Τα μανικιούρ που επιλέγουμε για τις τελευταίες καλοκαιρινές εμφανίσεις του Αυγούστου
Γιατί το καλοκαίρι δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά (και τα νύχια) μας.
Γιατί το καλοκαίρι δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά (και τα νύχια) μας.
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θέλουμε να κρατήσουμε λίγο ακόμη το καλοκαίρι στα νύχια μας, επιλέγοντας χρώματα και σχέδια που ταιριάζουν με τις τελευταίες διακοπές και τις βραδινές εξόδους της σεζόν. Οι φετινές τάσεις κινούνται ανάμεσα στη διακριτική κομψότητα και τις πιο παιχνιδιάρικες επιλογές, με διαφορετικές αποχρώσεις και φινιρίσματα να δίνουν χαρακτήρα σε κάθε manicure.
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