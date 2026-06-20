Δωροθέα Μερκούρη: Μας έδειξε, σε νέα εμφάνισή της, πώς να αναβαθμίσουμε ένα λευκό φόρεμα

Η Δωροθέα Μερκούρη ήταν ανάμεσα στους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης «Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» του Δημήτρη Μαλισσόβα, αφιερωμένης στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελλάριου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Η ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε να φορέσει ένα λευκό shirt dress, το οποίο συνδύασε διακριτικά με γόβες σε nude απόχρωση. Μια printed handbag με κοκάλινο χερούλι ήρθε να αναβαθμίσει την εμφάνισή της, μετατρέποντάς την από casual σε πιο βραδινή.