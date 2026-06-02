«Παρακαταθήκη»: Ποιο είναι το βιβλίο που έφερε κοντά την Dua Lipa με τον Callum Turner;

Την τελευταία μέρα του φετινού Μαΐου, η Dua Lipa και ο Callum Turner αποφάσισαν να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, σε μία μικρή τελετή που κατάφεραν να κρατήσουν μυστική, μέχρι να κατέβουν τα σκαλιά του δημοτικού κτιρίου στην Marylebone Road του Λονδίνου, όπου τους περίμεναν οι εκστασιασμένοι φωτογράφοι, για να απαθανατίσουν αυτή την πολύ όμορφη στιγμή στη ζωή του ζευγαριού.Όπως ήταν αναμενόμενο, η Dua Lipa πραγματοποίησε ένα ακόμα fashion statement, φορώντας Schiaparelli Couture, ένα ταγιέρ σε σπασμένο λευκό χρώμα, που είχε σχεδιαστεί για την ίδια, συνδυάζοντάς το με ένα πλατύγυρο καπέλο και λευκές ψηλές γόβες Louboutin. Το look απέτιε φόρο τιμής στη νυφική εμφάνιση της Bianca Jagger, πολλές δεκαετίες πριν, στο Saint Tropez.Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και ο Turner αποκάλυψε πριν από λίγο καιρό τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν κοντά, κάτι που συνέβη μέσα από τις βιβλιοθήκες τους. Συγκεκριμένα, η Dua Lipa διατηρεί εδώ και κάποια χρόνια το εξόχως δημοφιλές book club Service95, στο πλαίσιο του οποίου τον Μάρτιο του 2024 πρότεινε στο κοινό της να διαβάσουν το βιβλίο με τίτλο Trust του Αργεντίνου συγγραφέα Hernán Díaz. Συμπτωματικά, λίγο καιρό πριν είχε διαβάσει αυτό το βιβλίο και ο Turner.