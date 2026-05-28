Τι έκανε η Κέιτ Μίντλετον στην Ιταλία που ξάφνιασε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ; (βίντεο)

Οι γλωσσικές δεξιότητες της Kate Middleton φαίνεται πως αιφνιδίασαν και τον πρίγκιπα William, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ραδιοφωνική εκπομπή που ήταν καλεσμένος την περασμένη εβδομάδα.Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας μιλώντας στο ραδιοφωνικό show Heart Breakfast στις 22 Μαΐου ανέφερε ότι η σύζυγός του «επέστρεψε ενθουσιασμένη» από το ταξίδι της στην Ιταλία πριν από λίγες ημέρες, το οποίο συνδεόταν με το έργο της για την πρώιμη παιδική ηλικία. Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο το 2024.«Δεν είχα ιδέα ότι μιλούσε και ιταλικά», σχολίασε η παρουσιάστρια Amanda Holden, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε ιταλικά κατά την επίσκεψή της.«Ούτε κι εγώ, στην πραγματικότητα», απάντησε ο πρίγκιπας William, προκαλώντας γέλια στους παρουσιαστές. «Μάλλον το θυμήθηκε από παλιά», πρόσθεσε στη συνέχεια.