Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις σε σπάνια εξομολόγηση για τη μητέρα της: «Με μεγάλωσε ως μονογονέας»

Τα τελευταία χρόνια η Emma Heming Willis χρησιμοποιεί τα social media ως πλατφόρμα για τη μετωποκροταφική άνοια και τις δράσεις που έχει ξεκινήσει η ίδια, μετά τη διάγνωση του συζύγου της, Bruce Willis, με την ανίατη, νευροεκφυλιστική νόσο. Αυτή τη φορά όμως, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, έκανε μια σπάνια εξομολόγηση για τη μητέρα της, συνδυάζοντάς τη φυσικά με την προσωπική εμπειρία της από τότε που έχει αναλάβει και η ίδια αυτόν το ρόλο. Ανέβασε, επίσης, μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, από τη δική της παιδική ηλικία αλλά και το σήμερα.