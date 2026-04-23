Το προσωπικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον στο Instagram: «Όταν ακούμε τους ρυθμούς της Μητέρας Φύσης, θυμόμαστε πού ανήκουμε»

Κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου τιμάται η Hμέρα της Γης και η Kate Middleton υπέρμαχος του κινήματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ανελλιπώς κάνει σχετικές αναρτήσεις και στέλνει μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος.Την Τετάρτη 22 Απριλίου, η ίδια ανάρτησε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram προς τιμήν της ημέρας. Συνοδεύοντας ένα καρουζέλ πέντε φωτογραφιών με τοπία έγραψε: «Όταν ακούμε τους ρυθμούς της Μητέρας Φύσης, θυμόμαστε πού ανήκουμε».Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας υπέγραψε το σύντομο μήνυμα με το αρχικό του ονόματός της, «C» για Catherine. Ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate έχουν υιοθετήσει την πρακτική να υπογράφουν αναρτήσεις στα social media με τα αρχικά τους, ώστε να δείχνουν ότι το μήνυμα προέρχεται απευθείας από τους ίδιους. Η λεζάντα της ανάρτησης περιλάμβανε επίσης αναφορά στη σειρά βίντεο «Mother Nature», που η Kate δημοσίευσε στο YouTube τον τελευταίο χρόνο.