Το προσωπικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον στο Instagram: «Όταν ακούμε τους ρυθμούς της Μητέρας Φύσης, θυμόμαστε πού ανήκουμε»
Το προσωπικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον στο Instagram: «Όταν ακούμε τους ρυθμούς της Μητέρας Φύσης, θυμόμαστε πού ανήκουμε»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης
Κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου τιμάται η Hμέρα της Γης και η Kate Middleton υπέρμαχος του κινήματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ανελλιπώς κάνει σχετικές αναρτήσεις και στέλνει μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Την Τετάρτη 22 Απριλίου, η ίδια ανάρτησε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram προς τιμήν της ημέρας. Συνοδεύοντας ένα καρουζέλ πέντε φωτογραφιών με τοπία έγραψε: «Όταν ακούμε τους ρυθμούς της Μητέρας Φύσης, θυμόμαστε πού ανήκουμε».
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας υπέγραψε το σύντομο μήνυμα με το αρχικό του ονόματός της, «C» για Catherine. Ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate έχουν υιοθετήσει την πρακτική να υπογράφουν αναρτήσεις στα social media με τα αρχικά τους, ώστε να δείχνουν ότι το μήνυμα προέρχεται απευθείας από τους ίδιους. Η λεζάντα της ανάρτησης περιλάμβανε επίσης αναφορά στη σειρά βίντεο «Mother Nature», που η Kate δημοσίευσε στο YouTube τον τελευταίο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Την Τετάρτη 22 Απριλίου, η ίδια ανάρτησε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram προς τιμήν της ημέρας. Συνοδεύοντας ένα καρουζέλ πέντε φωτογραφιών με τοπία έγραψε: «Όταν ακούμε τους ρυθμούς της Μητέρας Φύσης, θυμόμαστε πού ανήκουμε».
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας υπέγραψε το σύντομο μήνυμα με το αρχικό του ονόματός της, «C» για Catherine. Ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate έχουν υιοθετήσει την πρακτική να υπογράφουν αναρτήσεις στα social media με τα αρχικά τους, ώστε να δείχνουν ότι το μήνυμα προέρχεται απευθείας από τους ίδιους. Η λεζάντα της ανάρτησης περιλάμβανε επίσης αναφορά στη σειρά βίντεο «Mother Nature», που η Kate δημοσίευσε στο YouTube τον τελευταίο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα