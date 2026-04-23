“No-Makeup Makeup” Nails: Η πιο ευκολοφόρετη και κομψή τάση στο μανικιούρ

Η τεχνική που χαρίζει στα νύχια φροντισμένη εμφάνιση χωρίς υπερβολές.



Οι φετινές τάσεις στο μανικιούρ καλύπτουν κάθε γούστο – από τολμηρές επιλογές όπως το φυστικί πράσινο και τα “jewelry nails”, μέχρι κομψές και διακριτικές εμφανίσεις όπως τα γυαλιστερά “soap nails” ή οι πιο σοφιστικέ εκδοχές του γαλλικού μανικιούρ.





Κι ενώ φαινόταν πως οι minimal επιλογές είχαν ήδη καλύψει κάθε ανάγκη, ήρθε το “No-Makeup Makeup” μανικιούρ για να ξεχωρίσει ως η πιο φρέσκια, ανεπιτήδευτα κομψή τάση της σεζόν. Πρόκειται ουσιαστικά για το αντίστοιχο ενός ελαφρού, ενυδατικού foundation στα νύχια: προσφέρει λάμψη και περιποίηση, χωρίς να κρύβει τη φυσική ομορφιά του νυχιού.





23.04.2026, 13:30