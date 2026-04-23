Νταϊάν Κίτον: Η συλλογή της με έργα τέχνης και κινηματογραφικά αντικείμενα βγαίνει σε δημοπρασία
Νταϊάν Κίτον: Η συλλογή της με έργα τέχνης και κινηματογραφικά αντικείμενα βγαίνει σε δημοπρασία
8 μήνες μετά τον θάνατό της
Ησπάνια και ιστορική συλλογή της Diane Keaton, που περιλαμβάνει έργα τέχνης, αντικείμενα από τον κινηματογράφο και προσωπικά ενθύμια, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams.
Η ηθοποιός, η οποία πέθανε σε ηλικία 79 ετών στις 11 Οκτωβρίου 2025 από πνευμονία, είχε συγκεντρώσει μέσα στα χρόνια μια ιδιαίτερα επιμελημένη συλλογή που αντικατοπτρίζει τη δημιουργική της ταυτότητα, το στιλ και την καλλιτεχνική της αισθητική. Σύμφωνα με τον οίκο Bonhams, η δημοπρασία με τίτλο “Diane Keaton: The Architecture of an Icon” περιλαμβάνει έργα τέχνης, αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικά ρούχα, προσωπικά αντικείμενα και δημιουργικά έργα της ίδιας της ηθοποιού.
Η αδελφή της, Dorrie Hall, μίλησε για τη σημασία της συλλογής, λέγοντας: «Το να μιλάw για εκείνη είναι σαν να μιλάς για ένα ένστικτο βαθύ που την καθοδηγούσε μέσα στις δεκαετίες καλλιτεχνικής αναζήτησης».
Η ηθοποιός, η οποία πέθανε σε ηλικία 79 ετών στις 11 Οκτωβρίου 2025 από πνευμονία, είχε συγκεντρώσει μέσα στα χρόνια μια ιδιαίτερα επιμελημένη συλλογή που αντικατοπτρίζει τη δημιουργική της ταυτότητα, το στιλ και την καλλιτεχνική της αισθητική. Σύμφωνα με τον οίκο Bonhams, η δημοπρασία με τίτλο “Diane Keaton: The Architecture of an Icon” περιλαμβάνει έργα τέχνης, αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικά ρούχα, προσωπικά αντικείμενα και δημιουργικά έργα της ίδιας της ηθοποιού.
Η αδελφή της, Dorrie Hall, μίλησε για τη σημασία της συλλογής, λέγοντας: «Το να μιλάw για εκείνη είναι σαν να μιλάς για ένα ένστικτο βαθύ που την καθοδηγούσε μέσα στις δεκαετίες καλλιτεχνικής αναζήτησης».
