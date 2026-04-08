Η στιγμή που οι αστροναύτες της αποστολής Άρτεμις δίνουν σε σεληνιακό κρατήρα το όνομα της νεκρής συζύγου του ενός (βίντεο)

Στο ταξίδι τους στη Σελήνη οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έδωσαν ονόματα σε δύο κρατήρες του δορυφόρου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Ο νέος μάλιστα ονομάστηκε Carroll, προς τιμήν της γυναίκας του κυβερνήτη, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή, το 2020, από καρκίνο.