Cherien Dabis: Η Παλαιστίνια σκηνοθέτις για την ανθρωπιά ως μέσο αντίστασης
Με αφορμή την ταινία Στη σκιά της πορτοκαλιάς μιλά για τη μνήμη, το διαγενεακό τραύμα και για τον κινηματογράφο ως πράξη αντίστασης
Ηταινία Στη σκιά της πορτοκαλιάς (All That’s Left of You), ήταν η επίσημη πρόταση της Ιορδανίας στα φετινά Όσκαρ, ενώ τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η Cherien Dabis αφηγείται την ιστορία της Παλαιστίνης ως βίωμα εγγεγραμμένο στο σώμα, στη μνήμη και στις σχέσεις μιας οικογένειας. Στην ταινία της, το προσωπικό και το συλλογικό, το τραύμα και η τρυφερότητα, η απώλεια και η αξιοπρέπεια συνυπάρχουν διαρκώς. Η ίδια μιλά για τη μνήμη ως πεδίο εσωτερικής σύγκρουσης, για την αναγνώριση ως απαραίτητη αρχή κάθε θεραπείας και για την ανθρωπιά ως μορφή αντίστασης. Και υπερασπίζεται τη δύναμη του σινεμά να κάνει ορατό αυτό που ο κόσμος έχει μάθει να προσπερνά.
