Το μήνυμα του νικητή του Όσκαρ Ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα: «Αμέτρητες στιγμές ήμασταν βέβαιοι ότι το εγχείρημα θα κατέρρεε»

Η τελετή λήξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Ολύμπιον, σε μια συγκινητική βραδιά που σφράγισε έντεκα ημέρες γεμάτες κινηματογραφικές ανακαλύψεις, δημιουργικές συναντήσεις και ουσιαστικό διάλογο γύρω από την πραγματικότητα που καταγράφει το σύγχρονο ντοκιμαντέρ. Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης έπεσε με την προβολή της ταινίας «Ο Κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μπορενστάιν, η οποία λίγο μετά κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στην 98η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.