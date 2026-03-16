Ένα βραβείο κομψότητας στην Τζέσι Μπάκλεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026
Η πρωταγωνίστρια του «Hamnet» θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου
Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί της 98ης απονομής των Όσκαρ έχουν αρχίσει, με την Jessie Buckley να κάνει μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις: Η πρωταγωνίστρια του «Hamnet» συνδυάζει το κόκκινο και το ροζ της τσιχλόφουσκας σε ένα φόρεμα Chanel με off-shoulder top και μάξι φούστα με δραματική ουρά, σε design Matthieu Blazy, το οποίο συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια.
