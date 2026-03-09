Το αληθινό ισπανικό «Succession»: Τελικά, ο ιδρυτής των Mango δολοφονήθηκε από τον πρωτότοκο γιο του;

Ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 όταν ο ιδρυτής των Mango, Isak Andic, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 71 ετών. Είχε πέσει στον γκρεμό κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ενώ είχε πάει στο όρος Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, για πεζοπορία με τον γιο του, τον 43χρονο τότε Jonathan. Η αστυνομία της Καταλονίας, Mossos d’ Esquarda, χαρακτήρισε αρχικά τον θάνατό του «δυστύχημα», όρο που υιοθέτησαν και τα Mango στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν, την ίδια μέρα. Κάποιοι αξιωματούχοι, ωστόσο, των αστυνομικών αρχών είχαν τις αμφιβολίες τους γι’ αυτό.