Το αληθινό ισπανικό «Succession»: Τελικά, ο ιδρυτής των Mango δολοφονήθηκε από τον πρωτότοκο γιο του;
Το αληθινό ισπανικό «Succession»: Τελικά, ο ιδρυτής των Mango δολοφονήθηκε από τον πρωτότοκο γιο του;
Μια ιστορία οικογενειακής περηφάνιας και, κατόπιν, απογοήτευσης, που κατέληξε σε μεγάλη τραγωδία, όταν ο Isak Andic βρέθηκε νεκρός, μετά από πτώση από ορεινό μονοπάτι, σε ηλικία 71 ετών
Ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 όταν ο ιδρυτής των Mango, Isak Andic, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 71 ετών. Είχε πέσει στον γκρεμό κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ενώ είχε πάει στο όρος Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, για πεζοπορία με τον γιο του, τον 43χρονο τότε Jonathan. Η αστυνομία της Καταλονίας, Mossos d’ Esquarda, χαρακτήρισε αρχικά τον θάνατό του «δυστύχημα», όρο που υιοθέτησαν και τα Mango στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν, την ίδια μέρα. Κάποιοι αξιωματούχοι, ωστόσο, των αστυνομικών αρχών είχαν τις αμφιβολίες τους γι’ αυτό.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα