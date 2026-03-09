Πώς ένα μικρό πουγκί έγινε η μεγαλύτερη τάση στις τσάντες για την Άνοιξη 2026
Από τις πασαρέλες της Prada μέχρι το street style του Μήνα Μόδας, η τάση που μόλις αρχίζει να εκτοξεύεται

Η πιο hot τσάντα που μπορεί να κρατήσει μια γυναίκα αυτή τη σεζόν μοιάζει με ένα μικρό πουγκί. Τόσο μικρό ώστε να χωρά μόνο ένα κανονικό iPhone και τα κλειδιά του σπιτιού. Και τόσο ελαφρύ ώστε να αιωρείται από τα δάχτυλα σαν εκκρεμές. Αν μάλιστα θυμίζει μια πιο κομψή εκδοχή από τα υφασμάτινα σακουλάκια που συνοδεύουν ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, τότε συγχαρητήρια: έχετε φτάσει στο απόγειο της τάσης.

