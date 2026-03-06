Κλέλια Ανδριολάτου και Βάσια Κωσταρά: Ταξίδι στο Λος Άντζελες με matching outfits
Και στιγμές κάτω από το Hollywood Sign.

Η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν τον ελεύθερο χρόνο τους για μια απόδραση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Λος Άντζελες έγινε το σκηνικό για τις πιο όμορφες αναμνήσεις, καθώς μετά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, σειρά είχε η εξερεύνηση και η χαλάρωση κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνια.

 
Σε μια από τις αναρτήσεις τους δημοσίευσαν φωτογραφίες από το Beverly Hills, όπου ποζάρουν με matching outfits. Και οι δύο επέλεξαν λευκά crop tops συνδυασμένα με jeans, δημιουργώντας ένα χαλαρό αλλά κομψό look που ταίριαζε απόλυτα στο σκηνικό.
