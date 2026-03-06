Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός που απέλυσε ο Τραμπ - Ταξίδια με τον εραστή της με πολυτελές τζετ του υπουργείου
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός που απέλυσε ο Τραμπ - Ταξίδια με τον εραστή της με πολυτελές τζετ του υπουργείου

Κυρίως, είχε συνδεθεί με τη δολοφονία δύο πολιτών από την αστυνομία της Μετανάστευσης, ενώ είχε παραδεχτεί με περηφάνια ότι είχε σκοτώσει η ίδια τον σκύλο της

Ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι αντικαθιστά την Kristi Noem, την υπουργό Εσωτερικών που συνδέθηκε με τη δολοφονία δύο πολιτών στη Μινεάπολη από την αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE), η οποία είχε οδηγήσει, φέτος τον χειμώνα, σε πολυήμερες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Τη διαδέχεται, από τις 31 Μαρίου, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Οκλαχόμα Markwayne Mullin. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Noem μετατίθεται σε μια πρωτοβουλία ασφαλείας που σκοπεύει να ανακοινώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

