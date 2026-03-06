Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός που απέλυσε ο Τραμπ - Ταξίδια με τον εραστή της με πολυτελές τζετ του υπουργείου

Ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι αντικαθιστά την Kristi Noem, την υπουργό Εσωτερικών που συνδέθηκε με τη δολοφονία δύο πολιτών στη Μινεάπολη από την αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE), η οποία είχε οδηγήσει, φέτος τον χειμώνα, σε πολυήμερες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Τη διαδέχεται, από τις 31 Μαρίου, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Οκλαχόμα Markwayne Mullin. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Noem μετατίθεται σε μια πρωτοβουλία ασφαλείας που σκοπεύει να ανακοινώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο.