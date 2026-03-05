Η Κιμ Κατράλ δεν θέλει να έχει σχέση με το Sex and The City, αλλά αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη της ατάκα από τη Samantha Jones

ΗKim Cattrall μπορεί να μην σκοπεύει να φορέσει ξανά τα power suits ή να κρατήσει τη θρυλική Birkin της Samantha Jones, όμως δεν κρύβει τη νοσταλγία της για τον ρόλο που την καθιέρωσε. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, η ηθοποιός αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη της ατάκα από το Sex and the City.