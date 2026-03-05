Περισσότερες γυναίκες στην πολιτική σημαίνει καλύτερες αποφάσεις

Παρά τις δεκαετίες δεσμεύσεων υπέρ της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική εξουσία. Είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε για τα εθνικά κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, το ποσοστό τους συνήθως παραμένει κάτω από το συμβολικό όριο του 40%.Τα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι η πρόοδος που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια έχει αρχίσει να επιβραδύνεται, ενώ οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας, αλλά και καλύτερης διακυβέρνησης.Η εικόνα στην Ευρώπη και οι διαφορές στις χώρεςΗ παρουσία των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Το 1979, στην πρώτη άμεση εκλογή του σώματος, οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 16,6% των ευρωβουλευτών. Το ποσοστό αυτό αυξανόταν σταθερά σε κάθε εκλογικό κύκλο, φτάνοντας στο 41% μετά τις ευρωεκλογές του 2019.Ωστόσο, μετά τις εκλογές του 2024 σημειώθηκε μια μικρή υποχώρηση, με τις γυναίκες να αποτελούν το 38,5% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά τη μείωση, το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο στα εθνικά κοινοβούλια, που το 2025 ήταν περίπου 27%.Σημαντικές είναι και οι διαφορές μεταξύ των χωρών. Σε έντεκα κράτη-μέλη η εκπροσώπηση των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται κοντά στην ισορροπία, δηλαδή μεταξύ 40% και 60%. Στον αντίποδα, υπάρχουν χώρες όπου οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το ένα τέταρτο των ευρωβουλευτών, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου δεν υπάρχει καμία γυναίκα μεταξύ των έξι εκπροσώπων της. Παράλληλα, στην κορυφή της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής η παρουσία των γυναικών είναι πιο ορατή από ποτέ. Σήμερα γυναίκες βρίσκονται στην προεδρία τεσσάρων από τους πέντε βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.