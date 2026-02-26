Η παραγωγή της 3ης σεζόν του Wednesday ξεκίνησε - Ποιοι ηθοποιοί μπαίνουν στη σειρά

Ηαντίστροφη μέτρηση για την 3η σεζόν της σειράς Wednesday ξεκίνησε, καθώς η παραγωγή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Στα τέλη του 2022, η αγαπημένη μεγαλύτερη αδελφή απέκτησε τελικά τη δική της τηλεοπτική σειρά μέσα από το Netflix, η οποία φέρει το όνομά της, Wednesday.Η παραγωγή αφιερωμένη στη Wednesday Addams από το σύμπαν της οικογένειας Addams, προήλθε από τον Tim Burton, και μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας. (Μέχρι σήμερα παραμένει η νούμερο ένα αγγλόφωνη σειρά σε θεαματικότητα στην ιστορία του Netflix, με σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ώρες συνολικής θέασης)Τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν, η δεύτερη σεζόν του Wednesday, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2025 σε δύο μέρη, έφερε ικανοποιητικές απαντήσεις στα μυστήρια που απασχολούσαν τη βασική ιστορία της. Παρ’ όλα αυτά, άφησε και νέα ερωτήματα στο τέλος της: Είναι καλά η Enid; Είναι η γιαγιά Hester πραγματικά κακιά; Θα καταφέρει ο Tyler να επιβιώσει ως Hyde; Ποιο είναι τελικά το πραγματικό σχέδιο της θείας Ophelia;