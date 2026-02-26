Τραμπ: Τον καταγγέλουν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη, σε έγγραφα των φακέλων Έπσταιν που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα
MARIE CLAIRE

Τραμπ: Τον καταγγέλουν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη, σε έγγραφα των φακέλων Έπσταιν που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα

Η ανώνυμη γυναίκα υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνέβη στη δεκαετία του ‘80

Τραμπ: Τον καταγγέλουν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη, σε έγγραφα των φακέλων Έπσταιν που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα από τους φακέλους Epstein όπου μια ανώνυμη γυναίκα καταγγέλλει τον Donald Trump για σεξουαλική επίθεση την εποχή που ήταν ανήλικη. Η καταγγελία έγινε το 2019 και αναφέρεται σε περιστατικό που φέρεται να συνέβη στη δεκαετία του ‘80, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times. Η ίδια γυναίκα αποδίδει και στον Jeffrey Epstein την ίδια κατηγορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του την έχει αρνηθεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης