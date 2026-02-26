Τραμπ: Τον καταγγέλουν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη, σε έγγραφα των φακέλων Έπσταιν που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα από τους φακέλους Epstein όπου μια ανώνυμη γυναίκα καταγγέλλει τον Donald Trump για σεξουαλική επίθεση την εποχή που ήταν ανήλικη. Η καταγγελία έγινε το 2019 και αναφέρεται σε περιστατικό που φέρεται να συνέβη στη δεκαετία του ‘80, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times. Η ίδια γυναίκα αποδίδει και στον Jeffrey Epstein την ίδια κατηγορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του την έχει αρνηθεί.