Πανάδες: Γιατί εμφανίζονται και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε;

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την υπερμελάγχρωση και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την επιδερμίδα μας.



Οι σκούρες κηλίδες στο δέρμα, γνωστές και ως υπερμελάγχρωση, είναι ένα αισθητικό θέμα που απασχολεί πολλές από εμάς. Αν και συνήθως δεν υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί να επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή μας και την εικόνα μας. Ας δούμε τι τις προκαλεί, πώς μπορούμε να τις προλάβουμε και τι λύσεις υπάρχουν για να μειώσουμε την έντασή τους.





Η υπερμελάγχρωση εμφανίζεται όταν το δέρμα μας παράγει υπερβολική ποσότητα μελανίνης, της χρωστικής που καθορίζει το χρώμα της επιδερμίδας, των μαλλιών και των ματιών. Οι πιο συχνές αιτίες εμφάνισης σκούρων κηλίδων είναι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο (ηλιακές ή ηλικιακές κηλίδες), οι ορμονικές μεταβολές (π.χ. μελάσμα στην εγκυμοσύνη), η φλεγμονή από ακμή ή έκζεμα, ορισμένα φάρμακα, ακόμα και η τριβή σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.

26.02.2026, 12:30