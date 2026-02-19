Scarlett Johansson: Τα δύο αρώματα που επιλέγει να φοράει ξανά και ξανά

Ξυλώδες ή αισθησιακά musky; Η ίδια δεν διαλέγει μόνο ένα.



Η Scarlett Johansson μπορεί να μην πιστεύει σε ένα και μοναδικό signature fragrance, όμως έχει δύο αρώματα στα οποία επιστρέφει σταθερά μέσα στα χρόνια. Όπως έχει δηλώσει: «Δεν ξέρω αν έχω ένα χαρακτηριστικό άρωμα. Έχω αρώματα στα οποία επιστρέφω, που τα φοράω εναλλάξ. Λατρεύω το Terre d’Hermès Eau de Toilette και το Narciso Rodriguez. Το φοράω σχεδόν από πάντα».





Από τη μία, το Terre d’Hermès Eau de Toilette του οίκου Hermès είναι ένα άρωμα μεταλλικό και ξυλώδες, με έντονη προσωπικότητα. Συνδυάζει τη στιβαρότητα του κέδρου με τη ζωηρή φρεσκάδα του γκρέιπφρουτ, ενώ η χαρακτηριστική νότα πυρόλιθου του χαρίζει μια ορυκτή, σχεδόν γήινη διάσταση. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, δυναμικό και κομψό, με μια διακριτική ένταση που δεν περνά απαρατήρητη.

