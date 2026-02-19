Ζωές σε εξορία: Τέσσερις Ιρανές που ζουν σήμερα στην Ελλάδα μιλούν στο Marie Claire για τη ζωή πριν και μετά τη φυγή

Δεν υπάρχει μία ιστορία εξορίας. Υπάρχουν πολλές. Και καμία δεν μοιάζει απόλυτα με την άλλη. Η Γιασμίν έφυγε παιδί από το Ιράν χωρίς να καταλαβαίνει ότι το «ταξίδι» ήταν στην πραγματικότητα φυγή και μεγάλωσε με τη μνήμη μιας πατρίδας που έμεινε πίσω. Η Ζαντάρκ έφυγε αφού είχε ήδη ζήσει μια ολόκληρη ζωή, γιατί κατάλαβε ότι χωρίς ελευθερία «δεν έχεις τίποτα». Η Σουνταμπέ έφυγε επειδή μίλησε για τα δικαιώματα των γυναικών με επιστημονικά δεδομένα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Και η Αντα έφυγε όχι για τον εαυτό της, αλλά για το παιδί της – για να του δώσει μέλλον, εκπαίδευση, επιλογές. Διαφορετικές ηλικίες. Διαφορετικές διαδρομές. Διαφορετικές αφορμές. Ενας κοινός παρονομαστής: η ελευθερία όχι ως ιδέα,αλλά ως βασική συνθήκη ζωής.Πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 το Ιράν ήταν μια άλλη χώρα. Και παρότι δεν ήταν ποτέ παράδεισος (στα χρόνια του τελευταίου Σάχη δεν έλειπαν η διαφθορά, οι παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας και οι διώξεις πολιτικών αντιπάλων), οι γυναίκες ζούσαν, μισό αιώνα πριν, καλύτερα απ’ ό,τι σήμερα: με ελευθερία στην εμφάνιση και στην καθημερινότητα, δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη δημόσια ζωή και τη δυνατότητα να κινούνται, να εργάζονται και να διεκδικούν το σώμα και τη φωνή τους χωρίς να ποινικοποιείται η ίδια τους η ύπαρξη. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος, η καθημερινότητά τους άλλαξε ριζικά: η επιβολή αυστηρών νόμων και κανόνων μετέτρεψε το ντύσιμο, την κίνηση και την ίδια την παρουσία στον δημόσιο χώρο σε αντικείμενο ελέγχου. Το σώμα τέθηκε υπό διαρκή επιτήρηση.Το 2022, ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την Aστυνομία Hθών, άνοιξε μια πληγή που δεν μπορούσε πια να κρυφτεί. Οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν βάφτηκαν με αίμα – χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συνελήφθησαν, πολλές φωνές φιμώθηκαν. Κι όμως, το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» συνέχισε να ακούγεται πεισματικά και έγινε η φωνή μιας συλλογικής μνήμης και μιας γενιάς που αρνείται να ζει στη σιωπή.