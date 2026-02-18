Έχτισαν το σπίτι των ονείρων με τα χέρια τους, σε χωριό της βόρειας Ελλάδας, και πλέον δεν πληρώνουν λογαριασμούς
Έχτισαν το σπίτι των ονείρων με τα χέρια τους, σε χωριό της βόρειας Ελλάδας, και πλέον δεν πληρώνουν λογαριασμούς

Ο Γιάννης και η Βανέσσα μετακόμισαν από την πόλη στην ύπαιθρο, σε ενεργειακά αυτόνομη κατοικία που έχτισαν οι ίδιοι, και ζουν άνετα, μαζί με το παιδί τους, με 1.000 ευρώ τον μήνα

Ενώ αμέτρητα άτομα, ζευγάρια και οικογένειες αγωνίζονται με τα προβλήματα της στεγαστικής κρίσης, ένα ζευγάρι, ο Γιάννης και η Βανέσσα, αποφάσισαν κυριολεκτικά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Σύμφωνα με την ιστορία τους, όπως την αφηγούνται στην πλατφόρμα Eutopia, έχτισαν μόνοι τους ένα σπίτι από φυσικά υλικά, που ονόμασαν Oprynos, σε ένα χωριό 300 κατοίκων στη βόρεια Ελλάδα.

