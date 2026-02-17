Η αθλήτρια που θέλει οι γυναίκες να μην νιώθουν ενοχές όταν γυμνάζονται χωρίς τα παιδιά τους και κάνει προπονήσεις μόνο για αυτές

Ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία και μέσα από αυτή την ενασχόληση έμαθε τι σημαίνει πειθαρχία, επιμονή και σταθερή προσπάθεια. Παραδέχεται πως δεν ήταν εύκολο, αλλά κέρδισε κάτι πολύ σημαντικό – την πίστη στον εαυτό της.Από τον πρωταθλητισμό στον χώρο του fitness για γυναίκες, η Δήμητρα Μάρκου, μητέρα τριών παιδιών, αθλήτρια στίβου, προπονήτρια και διοργανώντρια αθλητικών event, όπως το SHE in ACTION, μας μίλησε για την αξία της άθλησης των γυναικών σε κάθε ηλικία, τη σημασία της που γίνεται εξέχως βαρύνουσα στην εμμηνόπαυση και τις fitness προπονήσεις που οργανώνει αποκλειστικά για γυναίκες.Εκείνο που θέλει να θυμούνται όλες οι γυναίκες είναι πως δεν υπάρχει η «τέλεια στιγμή για να ξεκινήσεις, ούτε αφήνεις πίσω την οικογένειά σου αν γυμνάζεσαι». Σημασία για εκείνη έχει η συνέπεια και η προσπάθεια: «Γιατί τελικά, η άσκηση δεν είναι θέμα θέλησης της στιγμής, είναι μια απόφαση να φροντίζεις τον εαυτό σου. Ο αθλητισμός δεν σε χτίζει μόνο ως αθλητή, σε διαμορφώνει και ως άνθρωπο».