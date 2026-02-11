H Έμα Στόουν με μικρό μαύρο φόρεμα απευθείας από την πασαρέλα της Julie de Libran

Μ

ε την αντίστροφη μέτρηση για τα Βραβεία Όσκαρ του 2026 να πλησιάζει τον έναν μήνα, οι υποψήφιες για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, όπως η Jessie Buckley, η Rose Byrne, η Kate Hudson και η