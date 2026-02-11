H Έμα Στόουν με μικρό μαύρο φόρεμα απευθείας από την πασαρέλα της Julie de Libran
H Έμα Στόουν με μικρό μαύρο φόρεμα απευθείας από την πασαρέλα της Julie de Libran

Και πέδιλα Aquazzura.

H Έμα Στόουν με μικρό μαύρο φόρεμα απευθείας από την πασαρέλα της Julie de Libran
Με την αντίστροφη μέτρηση για τα Βραβεία Όσκαρ του 2026 να πλησιάζει τον έναν μήνα, οι υποψήφιες για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, όπως η Jessie Buckley, η Rose Byrne, η Kate Hudson και η Εmma Stone, συναντήθηκαν ξανά στο The Beverly Hilton Hotel στις 10 Φεβρουαρίου. Η πρωταγωνίστρια του Bugonia άνοιξε άτυπα τη «μάχη» των little black dresses με ένα μίνι, μόλις δύο εβδομάδων, από τη Julie de Libran. 

