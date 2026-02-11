Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Πώς περνούν στον Καναδά - Οι φωτογραφίες από τα δείπνα και τις βόλτες στα χιόνια

Σε μια νέα ανάρτηση προχώρησε η Katy Perry, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει με μερικά πολύ κομψά σύνολα, αλλά και να διασκεδάζει με την κόρη και τον σύντροφό της, Justin Trudeau.Στη λεζάντα έγραψε: «Αφήστε την αγάπη να γίνει η αποκάλυψη», δίνοντας μας μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά της λίγο πριν από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.Στις πρώτες φωτογραφίες τη βλέπουμε να ποζάρει με ένα κόκκινο σύνολο γεμάτο λάμψη, το οποίο αποτελείται από μια pencil φουστα και ένα στράπλες τοπ, τα οποία συνδύασε με κόκκινες slingback γόβες.Σε επόμενη λήψη ποζάρει με ένα υπόλευκο, πλεκτό φόρεμα με ψηλό λαιμό, τσάντα στην ίδια απόχρωση και καφέ ταμπά γοβες, ενώ σε τρίτη φωτογραφία φορά ένα μπεζ πλεκτό τοπ και μία ψηλόμεση pencil φούστα, μαύρες γόβες και κρατά σκούρα καφέ τσάντα – σύνολο το οποίο είχε επιλέξει και για την εμφάνισή τους στο οικονομικό forum του Νταβός.Ανάμεσα στις φωτογραφίες με τις εμφανίσεις της παραθέτει μερικά moto για το στυλ και την ψυχοσύνθεση της γυναίκας, αλλά και φωτογραφίες από τοπία στη φύση και το φαγητό της.