Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεν της ανήκουν πια

ΗBritney Spears προχώρησε σε μία κίνηση που προκάλεσε απορία σε πολλούς μιας και πούλησε μέρος του μουσικού της καταλόγου.Το TMZ ήταν το πρώτο που δημοσίευσε την είδηση την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του, τη τραγουδίστρια πούλησε τα δικαιώματα του καταλόγου της στη μουσική εκδοτική εταιρεία Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου. Όμως, δεν είναι σαφές πόσα χρήματα έλαβε η ποπ σταρ για τη μουσική της.Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει πολλά από τα μεγαλύτερα της hits, όπως τα «…Baby One More Time», «Circus», «Womanizer» και άλλα. Οι εκπρόσωποί της και της Primary Wave δεν απάντησαν στο αίτημα του PEOPLE για σχόλιο.Η Primary Wave, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, κατέχει επί του παρόντος τους καταλόγους των Prince, Bob Marley, Stevie Nicks και Whitney Houston, μεταξύ άλλων. Η Britney Spears έχει κυκλοφορήσει συνολικά εννέα στούντιο άλμπουμ, από το ..Baby One More Time του 1999 έως το Glory του 2016 και έχει πουλήσει σχεδόν 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Sony Music.Στις 8 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία από την ερμηνεία της του τραγουδιού «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» στα 29α Ετήσια Βραβεία Αμερικανικής Μουσικής το 2022, μαζί με μια λεζάντα σχετικά με τη στάση της απέναντι στην επιστροφή της στη σκηνή.