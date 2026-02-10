Ο κανόνας των 48 ωρών: Η νέα απλή στρατηγική για να πετυχαίνουμε πραγματικά τους στόχους μας

Ο «κανόνας των 48 ωρών» είναι μια απλή στρατηγική που έγινε viral στο Tik-Tok και μας βοηθά να δούμε αν οι πράξεις μας ταιριάζουν με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Όλοι έχουμε στόχους – από το να μάθουμε μια ξένη γλώσσα μέχρι να ξεκινήσουμε μια νέα ρουτίνα γυμναστικής. Πολλές φορές όμως οι μέρες περνούν και δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικό για να τους πετύχουμε.