Ο κανόνας των 48 ωρών: Η νέα απλή στρατηγική για να πετυχαίνουμε πραγματικά τους στόχους μας
Ο κανόνας των 48 ωρών: Η νέα απλή στρατηγική για να πετυχαίνουμε πραγματικά τους στόχους μας
Ένα viral trend από το Tik-Tok που μας βοηθά να δούμε αν οι πράξεις μας ευθυγραμμίζονται με τα όσα θέλουμε να πετύχουμε.
Ο «κανόνας των 48 ωρών» είναι μια απλή στρατηγική που έγινε viral στο Tik-Tok και μας βοηθά να δούμε αν οι πράξεις μας ταιριάζουν με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Όλοι έχουμε στόχους – από το να μάθουμε μια ξένη γλώσσα μέχρι να ξεκινήσουμε μια νέα ρουτίνα γυμναστικής. Πολλές φορές όμως οι μέρες περνούν και δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικό για να τους πετύχουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα