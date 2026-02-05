Ένα νέο trend στα social media θέλει τους άντρες να κρατούν σημειώσεις για τις συντρόφους τους

Κορίτσια, ίσως να θέλετε να τσεκάρετε το κινητό του συντρόφου σας. Όχι επειδή μπορεί να συνομιλεί με άλλες ή να σας κρύβει κάτι, αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κρατά σημειώσεις για τη συμπεριφορά και τη σχέση σας.Ενώ εσείς σκρολάρετε πριν τον ύπνο, εκείνος ίσως μπαίνει στην εφαρμογή «Σημειώσεις» στο κινητό του και καταγράφει το τι σας αρέσει περισσότερο, τι νούμερο παπούτσια φοράτε, τι σας εκνεύρισε, πότε δεν μπορούσατε να αντιδράσετε σωστά κάτω από πίεση, τι παραγγέλνετε όταν νιώθετε κούραση, ποιο είναι το αγαπημένο σας snack και πάει λέγοντας.Το viral reelΗ δημιουργός περιεχομένου Jessica Kirk αναρωτήθηκε στο κανάλι της αν οι άντρες κρατούν σημειώσεις για τις γυναίκες που βγαίνουν και οι απαντήσεις άρχισαν να έρχονται «βροχή».Πολλοί μάλιστα ήταν εκείνοι οι άντρες που έστειλαν screenshots από τα Notes τους γεμάτα λίστες με υποενότητες «τελευταίες ενημέρωσεις», για να είναι πάντα up-to-date.Σε ένα screenshot, ένας άντρας χρησιμοποίησε την ενότητα «Σχετικά» στο προφίλ της κοπέλας του ως cheat sheet. Κατέγραψε τα αγαπημένα της λουλούδια, ότι δεν της αρέσει η μαύρη σοκολάτα αλλά λατρεύει τη λευκή, και το αγαπημένο της εστιατόριο. Σημείωσε ακόμη ότι διαβάζει πάνω από δύο βιβλία τον μήνα.Άλλος έφτιαξε έγγραφο με τίτλο «Maia 101», όπου περιέγραφε τα αγαπημένα φαγητά, ιδέες για ραντεβού, ρούχα, νούμερα, αγαπημένα brands και «πράγματα που δείχνουν πώς δέχεται αγάπη».