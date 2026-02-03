Η Σαρλότ Κασιράγκι φόρεσε τα νέα δίχρωμα παπούτσια της Chanel
Η Σαρλότ Κασιράγκι φόρεσε τα νέα δίχρωμα παπούτσια της Chanel

Για να παρακολουθήσει την επίδειξη υψηλής ραπτικής του οίκου την περασμένη εβδομάδα.

Η Σαρλότ Κασιράγκι φόρεσε τα νέα δίχρωμα παπούτσια της Chanel
Στο Chanel Spring 2026 Haute Couture show της περασμένης εβδομάδας, η Charlotte Casiraghi υιοθέτησε ένα minimal chic σύνολο που απέπνεε διακριτική πολυτέλεια και τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου. Επέλεξε ένα λευκό tweed μίντι φόρεμα με καθαρές γραμμές το οποίο συμπύκνωνε όλο το savoir-faire της Chanel.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
